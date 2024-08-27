Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Норвегии найдены древние погребальные сооружения
Подкармливаем помидоры молоком: за и против этого необычного удобрения
TechCrunch: арест Дурова увеличил количество загрузок Telegram
Более 1500 человек приняли участие в экофестивале на Эльбрусе
Масло в двигателе выше нормы: что это значит, и как предотвратить
Какие ингредиенты должны быть в очищающей пенке для лица: советы по выбору
Футболист Фернандес хочет играть в РПЛ
От профилактики до химических средств: эффективные способы защиты капусты
5 тревожных сигналов, которые показывают, что ваша собака не любит вас

Новая платформа IKEA "Preowned" позволит продавать подержанные товары

IKEA запускает онлайн-маркетплейс для продажи подержанных товаров
1:23
Экономика

Генеральный директор IKEA Йеспер Бродин объявил о запуске онлайн-маркетплейса Preowned, предназначенного для продажи подержанных товаров, сообщает Bloomberg.

IKEA запускает онлайн-маркетплейс для продажи подержанных товаров
Фото: commons.wikimedia.org by Ardfern, CC BY-SA 3.0

В 2021 году IKEA начала тестировать магазин секонд-хенд в Швеции, а в августе 2023 года компания объявила о расширении программы в своих физических магазинах, где можно будет купить бывшие в употреблении товары.

Сейчас IKEA планирует создать полноценную онлайн-платформу, похожую на eBay или Craigslist, которая позволит пользователям продавать друг другу подержанные товары напрямую.

"Мы уже давно мечтаем об этом. Сейчас IKEA в том состоянии, когда мы можем делать более продвинутые и крутые вещи. И мы абсолютно уверены в необходимости двигаться в цифровом направлении", — подчеркнул Бродин.

Пилотные версии платформы будут запущены в Мадриде и Осло. Продавцам нужно будет разместить на Ikea Preowned информацию о товаре, его цену и фотографии.

Сервис с помощью искусственного интеллекта добавит необходимые характеристики, замеры и рекламные изображения. Покупателю придется забирать товар лично у продавца, а продавец сможет получить деньги или бонусный ваучер от IKEA.

Уточнения

Ва́учер (англ. voucher — "расписка, поручительство") — письменное свидетельство, квитанция, документ, подтверждающий право на получение товара, скидки на товар или услуги.

Се́конд-хе́нд (от англ. second hand — вторая рука) — современный термин, обозначающий бывшее в употреблении движимое имущество (синонимы: бывший в употреблении (сокр. б/у), подержанный).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук

Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!

Лучшее упражнение для рук в зале
Скручиваются листья смородины? Узнайте, как выявить и устранить причины
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Овощное соте с баклажанами: вегетарианская закуска, которая становится вкуснее, когда постоит
Пирог с творогом и вишней: рассыпчатое песочное тесто, сладкие ягоды и нежная творожная начинка
ВСУ задумались об ударе по Крыму после Курского приграничья Дмитрий Плотников Демилитаризация ВСУ проводится, но Киев не оставляет попыток вооружаться Андрей Николаев Путин даст асимметричный ответ на вторжение в Курскую область Любовь Степушова
Как подготовить клубнику к зиме: лучшие подкормки августа
Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Последние материалы
IKEA запускает онлайн-маркетплейс для продажи подержанных товаров
Более 1500 человек приняли участие в экофестивале на Эльбрусе
Какие ингредиенты должны быть в очищающей пенке для лица: советы по выбору
Масло в двигателе выше нормы: что это значит, и как предотвратить
Футболист Фернандес хочет играть в РПЛ
От профилактики до химических средств: эффективные способы защиты капусты
5 тревожных сигналов, которые показывают, что ваша собака не любит вас
Вратарь "Динамо" Лунёв негативно высказался об участии медийных команд в Кубке России
Алгоритм успешной заправки автомобиля на автозаправочной станции
Туристка отсудила 1,2 миллиона рублей за ошибку бронирования номера отеля в Таиланде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.