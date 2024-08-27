Новая платформа IKEA "Preowned" позволит продавать подержанные товары

IKEA запускает онлайн-маркетплейс для продажи подержанных товаров

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор IKEA Йеспер Бродин объявил о запуске онлайн-маркетплейса Preowned, предназначенного для продажи подержанных товаров, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Ardfern, CC BY-SA 3.0

В 2021 году IKEA начала тестировать магазин секонд-хенд в Швеции, а в августе 2023 года компания объявила о расширении программы в своих физических магазинах, где можно будет купить бывшие в употреблении товары.

Сейчас IKEA планирует создать полноценную онлайн-платформу, похожую на eBay или Craigslist, которая позволит пользователям продавать друг другу подержанные товары напрямую.

"Мы уже давно мечтаем об этом. Сейчас IKEA в том состоянии, когда мы можем делать более продвинутые и крутые вещи. И мы абсолютно уверены в необходимости двигаться в цифровом направлении", — подчеркнул Бродин.

Пилотные версии платформы будут запущены в Мадриде и Осло. Продавцам нужно будет разместить на Ikea Preowned информацию о товаре, его цену и фотографии.

Сервис с помощью искусственного интеллекта добавит необходимые характеристики, замеры и рекламные изображения. Покупателю придется забирать товар лично у продавца, а продавец сможет получить деньги или бонусный ваучер от IKEA.

Уточнения

Ва́учер (англ. voucher — "расписка, поручительство") — письменное свидетельство, квитанция, документ, подтверждающий право на получение товара, скидки на товар или услуги.

Се́конд-хе́нд (от англ. second hand — вторая рука) — современный термин, обозначающий бывшее в употреблении движимое имущество (синонимы: бывший в употреблении (сокр. б/у), подержанный).

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