Западные инвесторы получают значительную прибыль от долгов Украины, несмотря на продолжающийся конфликт, пишет газета "Взгляд".
Фонд Arkaim Advisors, специализирующийся на высокорисковых облигациях, достиг высокой доходности благодаря вложениям в украинские компании, такие как "Нафтогаз", "Украинские железные дороги" и "Метинвест", с доходностью 73%, 52% и 19% соответственно.
Эта прибыль обусловлена финансовой помощью Украине от западных стран, которая направляется на обслуживание долгов перед иностранными инвесторами.
Госдолг Украины вырос с 48,9% до 85% ВВП с 2021 по 2023 год, достигнув $152,2 млрд к середине 2024 года.
Инвестиционный директор фонда Дмитрий Грико подчеркнул, что украинские долги составляют лишь часть портфеля фонда, который также включает облигации других стран для диверсификации.
Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета и задействованных государственных гарантий по долгам частных и государственных компаний. Государственный долг равен сумме дефицитов прошлых лет с учётом вычета бюджетных излишков.
Украи́на (укр. Україна, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе.
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