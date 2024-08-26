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На украинцах нагло наживаются: западные инвесторы извлекают высокую прибыль из долгов Украины

Украинские долги приносят значительную прибыль западным инвесторам
1:08
Экономика

Западные инвесторы получают значительную прибыль от долгов Украины, несмотря на продолжающийся конфликт, пишет газета "Взгляд".

Украинские долги приносят значительную прибыль западным инвесторам
Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy, CC BY-SA 2.0

Фонд Arkaim Advisors, специализирующийся на высокорисковых облигациях, достиг высокой доходности благодаря вложениям в украинские компании, такие как "Нафтогаз", "Украинские железные дороги" и "Метинвест", с доходностью 73%, 52% и 19% соответственно.

Эта прибыль обусловлена финансовой помощью Украине от западных стран, которая направляется на обслуживание долгов перед иностранными инвесторами.

Госдолг Украины вырос с 48,9% до 85% ВВП с 2021 по 2023 год, достигнув $152,2 млрд к середине 2024 года.

Инвестиционный директор фонда Дмитрий Грико подчеркнул, что украинские долги составляют лишь часть портфеля фонда, который также включает облигации других стран для диверсификации.

Уточнения

Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета и задействованных государственных гарантий по долгам частных и государственных компаний. Государственный долг равен сумме дефицитов прошлых лет с учётом вычета бюджетных излишков.

Украи́на (укр. Україна, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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