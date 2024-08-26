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Зарплаты растут, а безработица на рекордном минимуме: заявление Путина

Путин: реальная зарплата в России увеличилась на 10,1% с начала года
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Экономика

В течение первых пяти месяцев этого года реальная зарплата в России увеличилась на 10,1%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

Путин: реальная зарплата в России увеличилась на 10,1% с начала года
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Президент также отметил, что в стране сохраняется рекордно низкий уровень безработицы, который в июне составил 2,4%. По словам Путина, доходы российского бюджета за семь месяцев достигли 20 триллионов рублей, что на 36% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Он также подчеркнул высокий уровень потребительского спроса в стране.

Совещание проводилось в формате видеоконференции с участием представителей правительства и Центробанка.

Уточнения

Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.

За́работная пла́та (опла́та труда́ рабо́тника) — вознаграждение за труд или участие в работе. В зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты; денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свою рабочую силу.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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