Экспорт российского угля в Китай обрушился в 1,7 раза: Москва теряет миллиарды

Экспорт российского угля в Китай сократился в 1,7 раза

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

За первые семь месяцев 2024 года экспорт российского угля в Китай значительно сократился, упав в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 5,5 миллиарда долларов.

Фото: Wikipedia by I, Nostrifikator, CC BY-SA 3.0

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Объем поставок в физическом выражении также снизился на 10 процентов, достигнув 54,4 миллиона тонн. В июле экспорт упал на три процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 8,8 миллиона тонн, а доходы от него снизились на 0,6 процента до 962,3 миллиона долларов.

Наихудшие результаты экспорт показал в первом квартале года. Во втором квартале наблюдалось небольшое восстановление, но в июне снижение возобновилось. Несмотря на это, Китай остается крупнейшим импортером российского угля: в прошлом году на его долю пришлось свыше половины всех поставок — 100,9 миллиона тонн, что на 50 процентов больше, чем в 2022 году.

Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.

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