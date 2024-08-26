Девальвация рубля уже началась. Что будет дальше с российской экономикой?

Экономист Валентин Катасонов предсказал дальнейшее ослабление рубля

2:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

От августа наученные горьким опытом россияне традиционно ждут разного рода бедствий и катаклизмов, в том числе финансово-экономического характера. И вот уже поползли тревожные слухи о девальвации, прокомментировать которые Pravda.Ru попросила Валентина Катасонова, председателя Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова, доктора экономических наук.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Рубль и так уже девальвирован, ответил он.

"Его курс занижен по отношению к паритету покупательной способности примерно в три раза, — пояснил он. — Будет, конечно, и дальше девальвироваться".

"Но сейчас уже сложно говорить о том, каковы перспективы валютного курса рубля, по той причине, что сегодня, будем так говорить, кухня определения валютного курса непрозрачна, это делает Центральный банк на основе каких-то внебиржевых валютных транзакций, и мы, конечно, можем только догадываться об этом, — признал экономист. — В общем-то, конечно, я думаю, что это будет продолжаться, потому что такая устойчивая политика наших денежных властей, и не только денежных властей, но и наших олигархов, потому что им нужен снижающийся валютный курс рубля. Это надо, главное, для того чтобы пополнять бюджет, экспортёрам сырья это необходимо для того, чтобы получать больше валютной выручки в рублях".

Вместе с тем собеседник издания усомнился в пользе девальвации для экономики страны.

"Умирающему пациенту, грубо говоря, было бы полезно, если бы ему утром давали на завтрак апельсиновый сок? Здесь причины гораздо более серьёзные для объяснения того, почему пациент умирает", — аллегорически выразился он.

Катасонов затруднился с прогнозом курса рубля на ближайшую перспективу. "Один господь бог знает. Сегодня всё зависит от событий не экономического характера, а политического. Мы же не знаем, как будет развиваться ситуация на Украине, что может произойти в Соединённых Штатах. В США может произойти так, что доллар вообще обвалится и перестанет быть мировой валютой. Поэтому сегодня опираться на прогнозы каких-то аналитиков, которые привыкли использовать технический или фундаментальный анализ, — это всё совершенно не работает", — заключил он.

Уточнения

Девальва́ция (лат. de «понижение» + лат. valeo «иметь значение; сто́ить») — снижение курса национальной валюты по отношению к твёрдым валютам в системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым денежными властями. Девальвация — продиктованное экономической политикой снижение реального валютного курса (термин используется в научно-исследовательских работах Международного валютного фонда).

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