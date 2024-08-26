Ассоциация канцелярского рынка предупреждает о массовом закрытии канцелярских магазинов

В России могут закрыться тысячи магазинов канцелярии

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тысячи магазинов канцелярских товаров в России могут оказаться под угрозой закрытия из-за недобросовестной конкуренции со стороны маркетплейсов, сообщает Lenta.

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Ассоциация канцелярского рынка (АКР) направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, выражая обеспокоенность по этому поводу.

АКР считает, что маркетплейсы заключают неправомерные посреднические договоры с поставщиками, чтобы избежать уплаты НДС и воспользоваться льготами, предусмотренными для IT-компаний. Кроме того, маркетплейсы активно привлекают самозанятых, что позволяет им экономить на выплатах НДФЛ и страховых взносов.

Ассоциация предупреждает, что такая практика может привести к закрытию многих канцелярских магазинов в России и, как следствие, к увольнению десятков тысяч работников. Чтобы предотвратить эти последствия, АКР просит правительство обязать маркетплейсы уплачивать налоги на тех же условиях, что и обычные онлайн-магазины.

В ответ на это президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил, что маркетплейсы соблюдают законодательство и не используют IT-льготы по налогу на прибыль и пониженные социальные взносы. Он подчеркнул, что маркетплейсы предоставляют всем продавцам одинаковые условия и услуги на выбор, а ответственность за уплату налогов лежит на партнерах маркетплейсов.

В России рассматривается законопроект, приравнивающий маркетплейсы к торговым сетям и запрещающий им привлекать самозанятых сотрудников.

Уточнения

Нало́г на доба́вленную сто́имость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части добавленной стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся в процессе производства товаров, работ и услуг.

Подоходный налог (НДФЛ) — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.

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