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Немецкие компании массово закрываются из-за политики ЕС

Известные немецкие бренды терпят крах
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Экономика

В 2023 году в Германии обанкротилось рекордное количество компаний — 17 820, сообщает Прайм. Среди них — известные бренды, такие как Agfa, Praktiker, Varta, Polaroid, Esprit и Wirecard.

Известные немецкие бренды терпят крах
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets, PDM

Эксперты считают, что причиной массовых банкротств стала неэффективная политика Евросоюза, которая вынуждает немецких промышленников переезжать в другие страны.

Банкротство коснулось всех сфер бизнеса — от крупных предприятий до небольших магазинов, ресторанов, транспортных компаний и пекарен.

Исчезают не только отдельные компании, но и целые отрасли, например, магазины модной одежды и обуви, которые уступают место онлайн-продажам.

В числе пострадавших — известные производители туалетной бумаги, книжных магазинов, спортивных товаров, а также авиакомпания Air Berlin.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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