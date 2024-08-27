В 2023 году в Германии обанкротилось рекордное количество компаний — 17 820, сообщает Прайм. Среди них — известные бренды, такие как Agfa, Praktiker, Varta, Polaroid, Esprit и Wirecard.
Эксперты считают, что причиной массовых банкротств стала неэффективная политика Евросоюза, которая вынуждает немецких промышленников переезжать в другие страны.
Банкротство коснулось всех сфер бизнеса — от крупных предприятий до небольших магазинов, ресторанов, транспортных компаний и пекарен.
Исчезают не только отдельные компании, но и целые отрасли, например, магазины модной одежды и обуви, которые уступают место онлайн-продажам.
В числе пострадавших — известные производители туалетной бумаги, книжных магазинов, спортивных товаров, а также авиакомпания Air Berlin.
Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!