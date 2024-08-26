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В каких странах был зафиксирован самый короткий оплачиваемый отпуск

В США отсутствует политика обязательного оплачиваемого отпуска
1:06
Экономика

Были выявлены страны с самым длинным и коротким оплачиваемым отпуском, сообщает Zero Hedge.

В США отсутствует политика обязательного оплачиваемого отпуска
Фото: freepik.com by master1305 is licensed under Free More info

Топ-10 стран с самым большим количеством оплачиваемых дней отпуска находятся в Европе. Все страны ЕС обязаны предоставлять минимум 20 рабочих дней отпуска, но некоторые страны выходят за рамки этого минимума, например, Люксембург (26 дней), Финляндия, Франция, Швеция, Австрия и Дания (по 25 дней).

Не вошли в этот список такие крупные экономики, как США, Китай, Германия, Япония, Индия и Великобритания. В Германии и Великобритании минимальный отпуск составляет 20 рабочих дней (в Великобритании также есть банковские каникулы).

В Японии и Индии — около 10-14 рабочих дней. В Китае один из самых низких показателей — пять дней отпуска, удваивающихся через 10 лет работы. В США нет общенациональной политики обязательного оплачиваемого отпуска.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы. В зависимости от трудового стажа, государства и места работы (частный сектор, государственные учреждения, особо опасные сферы деятельности, вооружённые силы и так далее) условия и продолжительность отпуска могут существенно различаться, определяясь трудовым договором, договором, конституцией, законами федерального или регионального уровня.

Банковские каникулы (англ bank holiday) — термин, описывающий любой из общественных (государственных) праздников в Великобритании и странах Содружества, также в разговорной речи этим термином неофициально обозначаются государственные праздники в Ирландии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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