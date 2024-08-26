Экспорт российской пшеницы в Китай вырос более чем в 5 раз

Россия увеличила поставки пшеницы в Китай более чем в 5 раз

2:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле Россия значительно увеличила поставки пшеницы в Китай: объемы выросли более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 35,9 тысячи тонн на сумму 9,4 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

Фото: unsplash.com by meriç tuna tuna59, PDM

По сравнению с июнем, поставки в физическом выражении выросли на 44,7%, а в денежном — на 46,9%. За первые семь месяцев этого года Китай импортировал российской пшеницы на сумму 48,2 миллиона долларов, что в 7,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, за весь прошлый год поставки составили лишь 34,7 миллиона долларов.

В июле общий импорт пшеницы в Китай составил 240,7 миллиона долларов, из которых доля России была небольшой — почти 4%, или 9,4 миллиона долларов. Основными поставщиками были США (96,7 миллиона долларов, 40%), Канада (69,5 миллиона долларов, 29%), Австралия (45,4 миллиона долларов, 19%) и Казахстан (19,7 миллиона долларов, 8%).

Кроме того, вдвое увеличились поставки ячменя из России в Китай по сравнению с июлем прошлого года, достигнув 54,3 тысячи тонн на сумму 12,4 миллиона долларов.

Импорт овса вырос на четверть по объему до 11,7 тысячи тонн и на две трети по стоимости до 12,4 миллиона долларов.

Поставки гречки также увеличились почти на треть до 23,5 тысячи тонн, хотя её стоимость снизилась на 4%, до 7,5 миллиона долларов.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

Ячме́нь (лат. Hórdeum) — род растений семейства Злаки (Poaceae), один из древнейших злаков, возделываемых человеком.

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