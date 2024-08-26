Лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор заявил "Известиям", что молдавские власти, заблокировав поставки дешевого газа из России в интересах Запада, фактически навредили своим гражданам.
По его словам, нынешние власти, следуя внешним интересам, препятствуют доступу граждан к дешевому газу, игнорируя негативные последствия для населения, которым становится сложно оплачивать коммунальные услуги.
Шор подчеркнул, что власти открыто заявляют о своем намерении не принимать дешевый газ, чтобы навредить России, в результате чего люди страдают от холода зимой.
Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.
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