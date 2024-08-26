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Неожиданные расходы россиян этим летом: супермаркеты, товары для дома и фастфуд

Какие товары были самыми популярными у россиян этим летом
1:02
Экономика

Летом 2024 года россияне чаще всего тратили деньги в супермаркетах, на товары для дома и фастфуд. По данным банка "Русский стандарт", в супермаркетах было совершено 31% покупок, что ниже весеннего уровня (37%) и примерно на уровне зимнего (32%). Средний чек летом составил 572 рубля, что ниже предыдущих сезонов.

Какие товары были самыми популярными у россиян этим летом
Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

На товары для дома пришлось 37% покупок, что выше по сравнению с весной (36%) и зимой (27%). Средний чек в этой категории летом вырос до 3676 рублей из-за спроса на дачные принадлежности, пишет ТАСС.

Фастфуд занял третье место с 32% всех покупок, совпадая с зимним показателем, но уступая весеннему (36%). Средний чек в ресторанах быстрого питания летом возрос до 431 рубля.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Для общественного быстрого питания предназначены рестораны быстрого питания, иногда так же, как и само питание, называемые фастфудами.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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