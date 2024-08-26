Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая система отпечатков пальцев в Турции не создаст трудностей для россиян
Троицк занял первое место по Новой Москве по росту цен на новостройки
РАЦС: украинцы называют младенцев Патриотами, Брэдами, Абрамсами
Не тратьте деньги на химикаты! Эффективные народные средства от тли
Медведев вышел из списка пяти самых высокооплачиваемых теннисистов
Россиянам пообещали четыре программы льготной ипотеки. А хватит ли у государства денег?
Новая эра на заправках: Германия готовится к отказу от бензина и дизеля
Самолечение воспаления десен может привести к пародонтозу
Инстинкты и поведение кошек: почему они мнут лапами хозяев?

Кризис в Германии: тысячи компаний обанкротились, известные бренды исчезли

В Германии растёт число банкротств
1:02
Экономика

В последние годы Германия столкнулась с массовыми банкротствами как крупных, так и мелких компаний, сообщает обозреватель Ахмет Озай в статье для портала Yeni Şafak.

В Германии растёт число банкротств
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under Free More info

По данным Озая, в 2023 году в Германии обанкротилось 17,82 тысячи компаний, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом. Кризис затронул различные отрасли, включая транспорт, ремонтные мастерские, пекарни и сетевые магазины.

Среди брендов, которые исчезли с немецкого рынка, оказались такие знаковые компании, как Agfa, Polaroid, Praktiker, Hertie, Karstadt, Kaufhof, KaDeWe, Body Shop и Woolworth.

Проблемы также коснулись магазинов модной одежды, которые были частью городской культуры Германии. Особенно трудно пришлось таким брендам, как Gerry Weber, Esprit, Reno и Peek & Cloppenburg, как отмечает автор статьи.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 592 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек. Занимает 19-е место в мире по численности населения (1-е место в ЕС, при учёте России и Турции 3-е в Европе) и 62-е в мире по территории (8-е в Европе).

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму из трёх видов овощей

Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Шарлотка со сливами: готовится не сложнее, чем традиционная с яблоками
Шарлотка со сливами: самый любимый сладкий пирог с непривычным наполнением
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук
Туристка осталась недовольна поездкой в Абхазию из-за унизительного отношения и плохого сервиса
Путин даст асимметричный ответ на вторжение в Курскую область Любовь Степушова Эксперт: "Мы недостаточного отвечаем на действия Киева, поэтому он и наглеет" Дмитрий Плотников Израиль нанёс превентивный удар по Ливану — израильская версия развития событий Юрий Бочаров
Ударный дрон "Ночная ведьма". Новый российский игрок на поле специальной операции
Три самых преданных породы собак на свете
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Последние материалы
Дарья Митина: Ким Чен Ын отказался от идеи "две системы — один народ"
Инстинкты и поведение кошек: почему они мнут лапами хозяев?
Чехия будет поставлять надувные F-16 армии Украины
Эксперт: "Мы недостаточного отвечаем на действия Киева, поэтому он и наглеет"
Кайли Дженнер предпочитает оставаться дома после начала отношений с Шаламе
Египет попросил у ФРГ вернуть бюст Нефертити
100 граммов картофеля в сутки способны снизить риск смерти — эндокринолог
Россия и Китай увеличили золотые резервы
Тренды стрелок в макияже осенью: как выглядеть стильно в офисе
В разных районах Свердловской области участились случаи бешенства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.