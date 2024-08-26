Кризис в Германии: тысячи компаний обанкротились, известные бренды исчезли

В Германии растёт число банкротств

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние годы Германия столкнулась с массовыми банкротствами как крупных, так и мелких компаний, сообщает обозреватель Ахмет Озай в статье для портала Yeni Şafak.

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По данным Озая, в 2023 году в Германии обанкротилось 17,82 тысячи компаний, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом. Кризис затронул различные отрасли, включая транспорт, ремонтные мастерские, пекарни и сетевые магазины.

Среди брендов, которые исчезли с немецкого рынка, оказались такие знаковые компании, как Agfa, Polaroid, Praktiker, Hertie, Karstadt, Kaufhof, KaDeWe, Body Shop и Woolworth.

Проблемы также коснулись магазинов модной одежды, которые были частью городской культуры Германии. Особенно трудно пришлось таким брендам, как Gerry Weber, Esprit, Reno и Peek & Cloppenburg, как отмечает автор статьи.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 592 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек. Занимает 19-е место в мире по численности населения (1-е место в ЕС, при учёте России и Турции 3-е в Европе) и 62-е в мире по территории (8-е в Европе).

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.

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