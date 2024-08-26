Золотая гонка: Россия и Китай наращивают свои запасы

Россия и Китай увеличили золотые резервы

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние десять лет Россия и Китай значительно увеличили свои золотые резервы. Россия нарастила свои запасы до 2300 тонн, в то время как Китай увеличил их с 1054 до 2235 тонн.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

На третьем месте находится Турция, которая увеличила свои запасы золота с 116 до 540 тонн.

Рост интереса к золоту эксперты связывают с нарастанием геополитической напряженности, усилением санкционного давления и обсуждениями о дедолларизации. Центральные банки рассматривают золото как надёжный и ликвидный актив с потенциалом для получения прибыли.

Хотя другие страны активно наращивают свои золотые резервы, США по-прежнему остаются лидером по объему золотых запасов, накопив более 8 тысяч тонн золота.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

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