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Шокирующий запрос: Африка отвергает помощь России и требует нечто большее

Глава камерунской диаспоры: Африка ждёт от России технологий
0:49
Экономика

Создатель Африканского бизнес-клуба в России и глава камерунской диаспоры Луис Гоуенд в интервью РИА Новости рассказал, чего африканские страны ожидают от России. По его мнению, в нынешних условиях континенту требуется не безвозмездная помощь, как это было в советское время, а тесное технологическое сотрудничество.

Глава камерунской диаспоры: Африка ждёт от России технологий
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info

"На данный момент нам не нужна помощь, которая с экономической точки зрения оказывается неэффективной", — пояснил он.

По мнению бизнесмена, для Африки важны современные технологии и оборудование, которые позволят странам укрепить свои экономики. Также он подчеркнул, что требуется помощь российских специалистов в областях энергетики, строительства и машиностроения для создания совместных промышленных объектов.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη «искусство, мастерство, умение» + λόγος «слово; мысль, смысл, понятие») — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач. Технология включает в себя способы работы, режимы работы, последовательность действий — то есть отвечает на вопрос «как, каким образом, с помощью чего» можно что-либо сделать.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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