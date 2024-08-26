Шокирующий запрос: Африка отвергает помощь России и требует нечто большее

Глава камерунской диаспоры: Африка ждёт от России технологий

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Создатель Африканского бизнес-клуба в России и глава камерунской диаспоры Луис Гоуенд в интервью РИА Новости рассказал, чего африканские страны ожидают от России. По его мнению, в нынешних условиях континенту требуется не безвозмездная помощь, как это было в советское время, а тесное технологическое сотрудничество.

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"На данный момент нам не нужна помощь, которая с экономической точки зрения оказывается неэффективной", — пояснил он.

По мнению бизнесмена, для Африки важны современные технологии и оборудование, которые позволят странам укрепить свои экономики. Также он подчеркнул, что требуется помощь российских специалистов в областях энергетики, строительства и машиностроения для создания совместных промышленных объектов.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη «искусство, мастерство, умение» + λόγος «слово; мысль, смысл, понятие») — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач. Технология включает в себя способы работы, режимы работы, последовательность действий — то есть отвечает на вопрос «как, каким образом, с помощью чего» можно что-либо сделать.