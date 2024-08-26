Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В программе выставки "ПаркЗоо" пройдут конференции и фестиваль груминга
Как выгоднее продать автомобиль
В Госдуме заявили, что переговоры с Украиной возможны только при одном условии
Психолог Рашевская: руки не должны находиться за спиной во время публичного выступления
Кардиолог Конев признал небезопасным использование дефибриллятора дилетантом
Зоологи успешно протестировали способ защиты австралийских крокодилов от токсичных жаб
Российские туристы массово отказываются от поездок в Грецию из-за проблем с визами
Как овсянка помогает увеличить урожай огурцов и томатов
Звезда сиквела "Битлджуса" Дженна Ортега в детстве боялась клоуна из первого фильма

Скоро не хватит денег на еду: цены взлетят на 40% уже этой осенью

Экономист прогнозирует рост цен на продукты с осени
1:01
Экономика

С осени россияне столкнутся с ростом цен на продукты питания, заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская сообщает "Прайм".

Экономист прогнозирует рост цен на продукты с осени
Фото: Freepik by freepik, PDM

По её словам, стоимость продуктов может увеличиться на 5-40 процентов. Причинами повышения цен являются высокая инфляция, рост стоимости кредитов, а также расходы на логистику, упаковку, персонал и сырьё.

Экономист также отметила, что дефицит урожая яблок и ягод, используемых для производства соков, сидра и другой продукции, может дополнительно поднять цены на эту категорию товаров.

В то же время зерновые и масличные культуры могут стать дешевле, поскольку сбор урожая идёт полным ходом. Самое сильное подорожание, по прогнозам, ожидается для импортных товаров — кофе, какао, экзотических фруктов и специй. Лебединская также не исключает роста цен на алкоголь.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Продукт (от лат. productus — произведённый): Продукт — пища (в словосочетании «продукты питания»)

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму из трёх видов овощей

Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Шарлотка со сливами: готовится не сложнее, чем традиционная с яблоками
Шарлотка со сливами: самый любимый сладкий пирог с непривычным наполнением
Туристка осталась недовольна поездкой в Абхазию из-за унизительного отношения и плохого сервиса
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук
Что будет с Telegram? Технически надавить на Дурова невозможно, но можно политически Любовь Степушова Под Торецком два батальона ВСУ попали в окружение, с ними больше нет связи Дмитрий Плотников
Ударный дрон "Ночная ведьма". Новый российский игрок на поле специальной операции
Три самых преданных породы собак на свете
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Последние материалы
Психолог Рашевская: руки не должны находиться за спиной во время публичного выступления
Кардиолог Конев признал небезопасным использование дефибриллятора дилетантом
Зоологи успешно протестировали способ защиты австралийских крокодилов от токсичных жаб
Что будет с Telegram? Технически надавить на Дурова невозможно, но можно политически
Российские туристы массово отказываются от поездок в Грецию из-за проблем с визами
Как овсянка помогает увеличить урожай огурцов и томатов
Звезда сиквела "Битлджуса" Дженна Ортега в детстве боялась клоуна из первого фильма
Почему наземные животные не могут восстанавливать утраченные части тела
У США не получается повторить успех России с ледокольным флотом
Перекупщик предупреждает: почему трейд-ин не всегда выгоден для покупателя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.