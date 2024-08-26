Скоро не хватит денег на еду: цены взлетят на 40% уже этой осенью

Экономист прогнозирует рост цен на продукты с осени

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

С осени россияне столкнутся с ростом цен на продукты питания, заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская сообщает "Прайм".

Фото: Freepik by freepik, PDM

По её словам, стоимость продуктов может увеличиться на 5-40 процентов. Причинами повышения цен являются высокая инфляция, рост стоимости кредитов, а также расходы на логистику, упаковку, персонал и сырьё.

Экономист также отметила, что дефицит урожая яблок и ягод, используемых для производства соков, сидра и другой продукции, может дополнительно поднять цены на эту категорию товаров.

В то же время зерновые и масличные культуры могут стать дешевле, поскольку сбор урожая идёт полным ходом. Самое сильное подорожание, по прогнозам, ожидается для импортных товаров — кофе, какао, экзотических фруктов и специй. Лебединская также не исключает роста цен на алкоголь.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Продукт (от лат. productus — произведённый): Продукт — пища (в словосочетании «продукты питания»)

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