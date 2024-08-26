Крах крабовой империи: Whittier Seafood в кризисе из-за антироссийских санкций

Санкции против России лишили Whittier Seafood крабов

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская рыболовная компания Whittier Seafood, столкнувшись с серьёзными финансовыми трудностями, приближается к банкротству, и одной из главных причин этого стали антироссийские санкции. Эту информацию опубликовал Bloomberg.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Marine Fishing International (MFI), дочерняя структура Whittier Seafood, занималась поставками краба, добываемого в российских водах. Однако после начала конфликта на Украине эти поставки были прекращены.

Дополнительно, осведомлённость потребителей о происхождении продукции привела к снижению спроса на товары компании в целом.

В 2022 году возникали опасения, что крабовый промысел в России может приостановиться из-за сокращения экспорта под давлением санкций, однако эти прогнозы не подтвердились.

Уточнения

Кра́бы или короткохво́стые ра́ки (лат. Brachyura), — инфраотряд десятиногих ракообразных, обитающих в солёной и пресной воде.

Рыболо́вство — деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов и в предусмотренных законом случаях по приёмке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.