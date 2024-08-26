Золото близко к рекорду после слов председателя ФРС США

Рост цен на золото связан с ожиданиями изменения политики ФРС США

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная резервная система США, по словам ее председателя Джерома Пауэлла, готовится к снижению процентных ставок в следующем месяце. На фоне этих заявлений золото стабилизировалось на уровне около $2510 за унцию, приближаясь к рекордным отметкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, CC BY-SA 4.0

В пятницу Пауэлл отметил в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, что "время пришло" для смягчения денежно-кредитной политики. Кроме того, он подчеркнул, что намерен предотвратить дальнейшее ослабление рынка труда в США. Понижение процентных ставок традиционно увеличивает привлекательность золота, так как этот металл не приносит проценты, в отличие от казначейских облигаций.

В этом году золото показало впечатляющий рост более чем на 20%, что обусловлено, в том числе, ожиданиями изменения политики ФРС. Дополнительную поддержку цене золота оказали спрос со стороны центральных банков и азиатских потребителей, а также рост геополитических рисков и неопределенность перед президентскими выборами в США, которые состоятся в ноябре. На момент написания статьи стоимость золота оставалась стабильной на уровне $2515,12 за унцию, при этом оно недавно достигло рекордного уровня в $2531,75. Индекс Bloomberg Dollar Spot был также стабилен после снижения на 1,2% на прошлой неделе. В то же время серебро незначительно изменилось в цене, а платина и палладий показали снижение.

Текущая неделя обещает быть насыщенной данными из США, которые могут повлиять на ожидания по скорости снижения ставок. В частности, внимание инвесторов будет сосредоточено на индексе цен расходов на личное потребление за июль, который является предпочтительным индикатором инфляции для ФРС и будет опубликован в пятницу. Дополнительно инвесторы следят за обострением напряженности на Ближнем Востоке после того, как Израиль в выходные дни нанес удар по целям Хезболлы на юге Ливана.

Уточнения

Федера́льная резе́рвная систе́ма (Federal Reserve System, ФРС, Федеральный резерв, the Fed) — специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки.

Тро́йская у́нция (англ. troy ounce) — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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