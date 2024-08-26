В отчете UBS швейцарский банк заявляет, что масштабные мероприятия, такие как концерты Тейлор Свифт, могут негативно влиять на инфляцию, мешая центральным банкам регулировать экономику.
Экономист UBS Пол Донован объясняет, что такие события создают внезапные скачки спроса, особенно в туристической отрасли, что приводит к росту цен на отели, транспорт и рестораны. Например, Олимпийские игры во Франции привели к временному росту экономической активности и повышению инфляции в еврозоне. В то же время основные экономические показатели остаются слабыми, что заставляет Европейский центральный банк рассматривать возможность дальнейшего снижения процентных ставок.
Центральные банки часто прибегают к печатанию денег и манипуляциям с процентными ставками, что не создает устойчивого экономического роста, а только усугубляет экономические циклы. В результате, несмотря на комичные предположения, Тейлор Свифт не виновата в экономических кризисах, в отличие от центральных банков, чьи действия часто приводят к таким проблемам.
Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен. Известна своими автобиографическими песнями и творческими переосмыслениями.
Центра́льный банк (англ. central bank) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран.
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