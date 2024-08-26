UBS: Тейлор Свифт мешает центральным банкам бороться с инфляцией

Массовые мероприятия усложняют контроль инфляции для центральных банков

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В отчете UBS швейцарский банк заявляет, что масштабные мероприятия, такие как концерты Тейлор Свифт, могут негативно влиять на инфляцию, мешая центральным банкам регулировать экономику.

Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, CC BY-SA 2.0

Экономист UBS Пол Донован объясняет, что такие события создают внезапные скачки спроса, особенно в туристической отрасли, что приводит к росту цен на отели, транспорт и рестораны. Например, Олимпийские игры во Франции привели к временному росту экономической активности и повышению инфляции в еврозоне. В то же время основные экономические показатели остаются слабыми, что заставляет Европейский центральный банк рассматривать возможность дальнейшего снижения процентных ставок.

Центральные банки часто прибегают к печатанию денег и манипуляциям с процентными ставками, что не создает устойчивого экономического роста, а только усугубляет экономические циклы. В результате, несмотря на комичные предположения, Тейлор Свифт не виновата в экономических кризисах, в отличие от центральных банков, чьи действия часто приводят к таким проблемам.

Уточнения

Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен. Известна своими автобиографическими песнями и творческими переосмыслениями.

Центра́льный банк (англ. central bank) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран.

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