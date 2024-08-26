В США уровень рождаемости снизился

Рождаемость в США упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Национальный центр статистики здравоохранения CDC сообщил в новом отчете, что окончательные данные за 2023 год показали снижение уровня рождаемости на 3 процента по сравнению с предыдущим годом, до 54,5 рождений на 1000 женщин в возрасте от 15 до 44 лет, пишет Zero Hedge.

Фото: Wikipedia by Burim, CC BY-SA 3.0

Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений уровня рождаемости в США с 1979 года. Согласно отчету, число рождений снизилось с 3,66 миллиона в 2022 году до 3,59 миллиона в 2023 году. Пик пришелся на 2007 год — число рождений составил 4,3 миллиона.

Недавний опрос исследовательского центра Pew показал, что многие бездетные взрослые говорят, что у них никогда не будет детей, объясняя это простым нежеланием, либо стремлением сосредоточиться на других сферах жизни, таких как карьера, и неспособностью позволить себе расходы на воспитание детей.

Уточнения

Карье́ра (итал. carriera — бег, жизненный путь, поприще, от лат. carrus — телега, повозка): успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности; продвижение по «служебной лестнице».

Воспита́ние — процесс обучения, защиты и заботы о детях с целью их здорового развития во взрослой жизни. Чаще всего воспитанием занимаются биологические родители ребёнка, также это может быть дедушка или бабушка, старший брат или сестра, опекун, профессиональные воспитатели государственных учреждений, а также тётя, дядя или другие родные люди, и друзья семьи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.