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Кабмин повысит стипендии для студентов творческих вузов

Правительство повысит размер именных стипендий в творческих вузах с сентября
0:56
Экономика

Правительство России с 1 сентября 2024 года увеличит суммы некоторых именных стипендий для студентов творческих вузов, сообщает ТАСС.

Правительство повысит размер именных стипендий в творческих вузах с сентября
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно новому постановлению, размеры ряда именных стипендий будут повышены до 15 тысяч рублей каждая. 

Эти стипендии предназначены для самых успешных и талантливых студентов творческих вузов. В список именных стипендий, которые будут увеличены, входят стипендии имени С. В. Рахманинова, Ф. И. Шаляпина, А. В. Неждановой, Г. В. Свиридова, С. Т. Рихтера, И. М. Смоктуновского, С. С. Говорухина, а также стипендия имени Б. Окуджавы.

Уточнения

Стипендия (от лат. stipendium — оклад, жалование) — регулярное (обычно ежемесячное) пособие учащимся, как правило, средних специальных и высших учебных заведений, а также аспирантам и докторантам.

Кабине́т мини́стров — высший орган исполнительной власти, осуществляющий административно-распорядительные функции в сфере государственного управления.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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