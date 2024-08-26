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Арест Дурова может ударить по финансам Telegram

Аналитик прогнозирует финансовые трудности Telegram из-за ареста Дурова
0:49
Экономика

Аналитик Эльдар Муртазин считает, что арест основателя Telegram Павла Дурова может привести к финансовым проблемам мессенджера, сообщает Lenta.

Аналитик прогнозирует финансовые трудности Telegram из-за ареста Дурова
Фото: flickr.com by Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT, CC BY 2.0

Аналитик объясняет это тем, что Дуров был ключевой фигурой в привлечении инвестиций, а Telegram в настоящее время убыточен.

По мнению Муртазина, после ареста Дурова будет сложно привлечь новые инвестиции и практически невозможно продать часть компании. Он также предполагает, что судьба Дурова может быть схожа с судьбой основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Важно отметить, что версия о причинах ареста Дурова пока не подтверждена официально. Соратник Ассанжа считает, что Франция хочет получить доступ к информации в Telegram, но это лишь одна из возможных версий.

Уточнения

Telegram (от др.-греч. τῆλε "далеко" + др.-греч. γράμμα "запись") — кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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