Курс Toncoin резко упал на 15% на фоне задержания Дурова

Курс криптовалюты Toncoin (TON), используемой в мессенджере Telegram, упал почти на 15%, сообщает Lenta.
Блокчейн TON был создан командой Telegram под руководством основателей Николая и Павла Дуровых. Изначально криптовалюта носила название GRAM (GRM).
В 2019 году после продолжительных судебных разбирательств Комиссия по ценным бумагам и биржам США признала проведение ICO незаконным и классифицировала токены Gram как ценные бумаги, что привело к запрету на выпуск криптовалюты в США.
12 мая 2020 года Павел Дуров объявил о завершении работы над проектом. Однако 23 декабря 2021 года, спустя полтора года, он опубликовал пост о проекте TON в Telegram, выразив поддержку команде разработчиков, но отметил, что не участвует в проекте.
Блокче́йн (англ. blockchain, изначально block chain — цепь из блоков) — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих какую-либо информацию.
Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.
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