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Право на доплаты за иждивенцев увеличивает пенсии россиян

Пенсионеры могут получить доплату за содержание иждивенцев
1:11
Экономика

Российские пенсионеры имеют право на дополнительную выплату к пенсии, если они обеспечивают нетрудоспособных членов семьи, сообщает Lenta. 

Пенсионеры могут получить доплату за содержание иждивенцев
Фото: Wikipedia by sylviebliss, CC BY 4.0

В 2024 году размер этой выплаты составляет 2,7 тысячи рублей на каждого иждивенца.

Согласно российскому законодательству, иждивенцами считаются нетрудоспособные лица, полностью находящиеся на содержании. К ним относятся несовершеннолетние дети и студенты дневной формы обучения до 23 лет, родители и супруги пенсионного возраста, а также родственники с инвалидностью, у которых нет основного источника дохода.

Доплата за нетрудоспособных членов семьи, находящихся на содержании, доступна для тех, кто получает пенсию по старости или инвалидности.

Размер доплаты составляет 1/3 от размеров фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Доплата может быть назначена максимум за троих иждивенцев, и оба супруга могут претендовать на эту выплату.

Для её оформления необходимо подать заявление и подтверждающие документы в Социальный фонд России.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Фонд пенсио́нного и социа́льного страхова́ния Росси́йской Федера́ции (сокращённо: Социа́льный фонд Росси́и, СФР) — один из государственных внебюджетных фондов. Создан федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ "О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации" путём реорганизации Пенсионного фонда Российской Федерации с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Федерации.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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