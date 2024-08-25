Саудовская Аравия упрощает процесс инвестирования для иностранных компаний

Саудовская Аравия вводит новые законы для стимулирования внутренних инвестиций

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Саудовская Аравия полным ходом движется вперед, сосредоточившись на внутренних инвестициях, и вместе с этим хочет привлекать иностранных инвесторов, сообщает CNBC.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Фонд государственных инвестиций (PIF) Саудовской Аравии увеличил свои активы на 29% в 2023 году, в том числе за счет инвестиций в инфраструктуру и недвижимость внутри страны.

Саудовская Аравия приняла новые законы, чтобы стимулировать и даже сделать обязательным инвестирование в страну. Кроме того, Саудовская Аравия стремится привлечь $100 млрд прямых иностранных инвестиций в год к 2030 году.

Несмотря на новые требования к иностранным инвесторам, новый закон "улучшит местные условия ведения бизнеса для привлечения инвестиций из-за рубежа".

Новый закон сделает права и обязанности иностранных инвесторов такими же, как у граждан Саудовская Аравия, введет упрощенный процесс регистрации вместо лицензионных требований и облегчит судебный процесс.

Саудовская Аравия больше не воспринимается как "источник глупых денег". Инвесторы должны быть готовы к более серьезному анализу и долгосрочному сотрудничеству.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Инфраструкту́ра (лат. infra — "ниже, под" + лат. structura — "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

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