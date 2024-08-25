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Спрос на принтеры в России вырос на 30%

В России увеличился спрос на принтеры и МФУ после ухода западных брендов
0:56
Экономика

В России резко вырос спрос на принтеры и многофункциональные устройства (МФУ), сообщает Известия.

В России увеличился спрос на принтеры и МФУ после ухода западных брендов
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Это связано с тем, что западные производители ушли с рынка, а их расходники стали дорогими и труднодоступными. Россияне стали активно покупать китайские принтеры, которые дешевле и проще в эксплуатации.

В первом полугодии 2024 года продажи принтеров и МФУ выросли на 30% по сравнению с прошлым годом.

Отечественные производители, например, Fplus, активно наращивают продажи. Также растут продажи китайских принтеров, таких как Pantum и DELI.

Процентное соотношение всех типов принтеров, представленных на рынке: матричные принтеры (21% рынка), лазерные принтеры (13% рынка), LED-принтеры (12% рынка), струйные принтеры (10% рынка).

Уточнения

Принтер (англ. printer от print "печать") — периферийное устройство компьютера, предназначенное для вывода текстовой или графической информации, хранящейся в компьютере, на твёрдый физический носитель, обычно бумагу или полимерную плёнку, малыми тиражами (от единиц до сотен).

Многофункциональное устройство (сокр. МФУ) — устройство, совмещающее в себе функции принтера, сканера, копировального аппарата, иногда также факса и терминала электронной почты.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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