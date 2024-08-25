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Правительство выделило 300 млн рублей на ремонт дороги в Псковской области

В Псковской области начнут капитальный ремонт дороги
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Экономика

По поручению президента России правительство страны выделило 300 млн рублей из резервного фонда на капитальный ремонт дороги и дорожных сооружений в Псковской области, сообщает ТАСС.

В Псковской области начнут капитальный ремонт дороги
Фото: wikipedia by Служба автодоріг у Миколаївській області, CC BY-SA 4.0

Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"В Псковскую область будет направлено 300 млн рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений. Распоряжение об этом подписано", — говорится в сообщении.

Средства пойдут на капитальный ремонт улицы Германа в Пскове, которая ведет к Псковскому международному аэропорту "Княгиня Ольга".

Ремонтные работы увеличат пропускную способность подъездного пути к аэропорту и повысят безопасность на дороге.

Уточнения

Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин (род. 3 марта 1966, Лобня, Московская область) — российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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