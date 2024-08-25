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Европейский Союз под давлением США объявил войну российскому бизнесу

ЕС ужесточает правила для компаний с российским участием
1:05
Экономика

Европейский союз усиливает контроль над компаниями с участием российских владельцев, руководствуясь требованиями США. По данным Moody's, в ЕС насчитывается около 46 тысяч фирм, где доля российских владельцев превышает 40%, при этом наибольшее их количество сосредоточено в Чехии, Болгарии и Германии.

ЕС ужесточает правила для компаний с российским участием
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

Новые правила обязывают европейские банки предоставлять отчеты о всех операциях с такими компаниями и переводах свыше €100 тысяч в третьи страны. ЕС также планирует привести критерии владения бизнесом в соответствие с американскими стандартами, что предполагает применение санкций при доле российских собственников в 50%.

Однако эксперты выражают сомнения в эффективности этих мер. Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что лишить активов без наличия легитимного повода будет сложно, так как это нарушило бы принцип частной собственности и могло бы спровоцировать отток капитала, пишет РИА Новости.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. Европейский союз был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию.

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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