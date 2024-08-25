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В июле объём поставок российской меди в Китай увеличился в четыре раза

Китай в июле увеличил импорт российской меди в четыре раза
1:11
Экономика

Импорт меди из России в Китай в июле текущего года увеличился в четыре раза, почти до 334 миллионов долларов, что является самым крупным показателем с ноября прошлого года, следует из данных китайской статистики, проанализированных агентством РИА Новости.

Китай в июле увеличил импорт российской меди в четыре раза
Фото: flickr.com by James St. John, CC BY 2.0

Таким образом, объем закупок китайской меди из России в июле 2024 года составил 333,9 миллиона долларов, что в 4,2 раза превышает показатель предыдущего месяца. Это стало наивысшим объемом поставок с ноября 2023 года.

Суммарно за первые семь месяцев текущего года Китай импортировал медь из России на 1,5 миллиарда долларов.

Весь прошлый год объем поставок достиг 3,2 миллиарда долларов.

В июле большей всего брали рафинированную медь и сплавы — на 259 миллионов долларов, медные отходы и лом — на 75 миллионов, а также медные порошки и чешуйки — на 112 тысяч долларов.

Уточнения

Медь (химический символ — Cu, от лат. Cuprum) — химический элемент 11-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 29. В виде простого вещества медь — это пластичный переходный металл золотисто-розового цвета (розового цвета при отсутствии оксидной плёнки).

Стати́стика — отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения, мониторинга, анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных и их сравнение; изучение количественной стороны массовых общественных явлений в числовой форме.

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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