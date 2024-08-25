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Корпорация Microsoft планирует провести в сентябре встречу с компаниями, занимающимися кибербезопасностью

Microsoft и киберкомпании встретятся для устранения последствий сбоя CrowdStrike
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Экономика

В июле компания CrowdStrike выпустила некорректное обновление контента, которое парализовало работу Windows по всему миру, нарушив авиаперевозки, работу банков и других предприятий.

Microsoft и киберкомпании встретятся для устранения последствий сбоя CrowdStrike
Фото: Flickr by Ajay Suresh, CC BY 2.0

Как сообщает Bloomberg, после этого инцидента CrowdStrike объявила о широкомасштабных изменениях. Ожидается, что представители CrowdStrike посетят саммит, который будет организован Microsoft. Встреча состоится в штаб-квартире в пригороде Сиэтла.

"Мы с нетерпением ждем возможности представить нашу точку зрения в ходе дискуссий с Microsoft, представителями отрасли и правительства относительно необходимости создания более устойчивой экосистемы", — говорится в заявлении представителя CrowdStrike.

Уточнения

Са́ммит (от англ. summit — вершина, верх) — встреча и переговоры на высшем уровне.

Свобо́дный конте́нт свобо́дная информа́ция, также свобо́дное содержи́мое/содержа́ние или свобо́дные материа́лы — любое функциональное произведение.

Штаб-кварти́ра первоначально — место дислокации штаба формирования вооружённых сил государства, позже этот термин стали применять для придания важности месту размещения главной конторы (офиса) компании, организации, предприятия, где сконцентрирована большая часть основных функций, как правило, находятся её руководство и совершенные управленцы (топ-менеджеры).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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