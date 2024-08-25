Корпорация Microsoft планирует провести в сентябре встречу с компаниями, занимающимися кибербезопасностью

Microsoft и киберкомпании встретятся для устранения последствий сбоя CrowdStrike

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле компания CrowdStrike выпустила некорректное обновление контента, которое парализовало работу Windows по всему миру, нарушив авиаперевозки, работу банков и других предприятий.

Фото: Flickr by Ajay Suresh, CC BY 2.0

Как сообщает Bloomberg, после этого инцидента CrowdStrike объявила о широкомасштабных изменениях. Ожидается, что представители CrowdStrike посетят саммит, который будет организован Microsoft. Встреча состоится в штаб-квартире в пригороде Сиэтла.

"Мы с нетерпением ждем возможности представить нашу точку зрения в ходе дискуссий с Microsoft, представителями отрасли и правительства относительно необходимости создания более устойчивой экосистемы", — говорится в заявлении представителя CrowdStrike.

Уточнения

Са́ммит (от англ. summit — вершина, верх) — встреча и переговоры на высшем уровне.

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Штаб-кварти́ра первоначально — место дислокации штаба формирования вооружённых сил государства, позже этот термин стали применять для придания важности месту размещения главной конторы (офиса) компании, организации, предприятия, где сконцентрирована большая часть основных функций, как правило, находятся её руководство и совершенные управленцы (топ-менеджеры).

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