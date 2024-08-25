Африка активнее сотрудничает с Россией

Товарооборот между Россией и Африкой активно растет, сообщает РИА Новости.
Россия сейчас стала более привлекательным партнером для африканских стран, и почти все 54 независимых государства континента заинтересованы в развитии отношений с Москвой.
Это связано с изменениями в мировой политике после начала СВО на Украине, когда Россия стала активнее сотрудничать с развивающимися странами.
Хотя доля России в товарообороте с Африкой все еще невелика (около 4%), она значительно выросла с 2%, что говорит о позитивных тенденциях.
Важно отметить, что интерес к России проявляют не только правительства, но и население африканских стран.
Развивающиеся страны (англ. developing countries) — термин, характеризующий уровень экономического развития государств. К развивающимся странам в основном относят аграрные и аграрно-индустриальные государства со слаборазвитой, но растущей промышленностью, либо это страны, ВВП на душу населения, уровень развития и экономическая стабильность которых сравнительно ниже, чем у развитых.
Контине́нт (от лат. continens — объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана.
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