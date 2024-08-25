Венгрия уличила Польшу в тайных сделках с Россией

Польша тайно осуществляет товарооборот с Россией и критикует Венгрию

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Польша критикует Венгрию за сотрудничество с Россией, но при этом сама продолжает тайную торговлю с Москвой, сообщает Lenta.

Фото: wikimapia by Witia, CC BY-SA 3.0

По словам госсекретаря по международным коммуникациям и связям Золтана Ковача, Польша ведет себя аналогично Венгрии. Он призвал Варшаву прекратить критику "честных и открытых" действий венгерской стороны.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что реальные действия Польши противоречат ее публичным заявлениям. В 2023 году товарооборот между Польшей и Россией достиг 6 миллиардов евро, а также Польша закупила значительные объемы российских удобрений.

Ранее сообщалось, что поставки польского вина в Россию сократились. В июне 2024 года объем импорта снизился на 33%, составив 952 тонны. Это связывают с повышением пошлин на импорт вин из Европы и США в Россию: в июле 2023 года пошлины выросли с 12,5% до 20%, а в августе достигли 25%.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

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