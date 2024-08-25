Россия и Афганистан намерены увеличить товарооборот до $10 млрд к 2030 году

Россия планирует инвестировать в сельское хозяйство Афганистана

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Афганистан планируют значительно расширить сотрудничество в сфере сельского хозяйства, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Цель — увеличить товарооборот между странами до $3 млрд в 2025 году, а к 2030 году довести его до $10 млрд.

Основу этого роста должна составить торговля сельхозпродукцией, включая зерно, фрукты, овощи, а также продукцией животноводства.

Россия заинтересована в импорте афганской сельхозпродукции, а также в инвестировании в афганское сельское хозяйство.

Для развития сотрудничества планируется:

Увеличить объемы экспорта и импорта сельхозпродукции;

Расширить ассортимент товаров;

Помочь российским сельхозкомпаниям работать в Афганистане;

Создать новые логистические маршруты для более дешевой перевозки продукции.

Россия также рассматривает возможность участия в проекте строительства железной дороги, которая соединит Афганистан с другими странами.

Уточнения

Животново́дство — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов. Научной основой животноводства является зоотехния.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

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