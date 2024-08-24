Рекордно низкий уровень запасов риса был зафиксирован в Японии

В Японии наблюдается серьезный дефицит риса, основного продукта питания, сообщает ТАСС.
Уровень запасов риса в стране опустился до рекордно низкого уровня за последние 25 лет.
Причин этому несколько:
В результате многие супермаркеты столкнулись с нехваткой риса, а покупателям ограничили количество приобретаемого риса.
Дефици́т (лат. deficit "недостаёт", deficio "нищать, беднеть") — недостача; недостаточность чего-либо.
Пандеми́я (греч. πανδημία "весь народ") — высшая степень развития эпидемического процесса, исключительно сильная эпидемия, при которой заразная болезнь за сравнительно короткое время поражает значительную часть населения многих стран, иногда на разных континентах. Пандемия является наиболее опасной формой, то есть эпидемией, охватывающей подавляющую часть мира.
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