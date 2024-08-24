Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективное упражнение для красивого пресса
Microsoft представила белую версию Xbox Series X без дисковода за $450
Автоэксперт Хайцеэр предостерег от покупки автомобилей с большим пробегом
Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Лазерная эпиляция лица: особенности процедуры
Скидки или разорение: как турагентства теряют прибыль
Центральные банки России и Китая активно покупают золото для диверсификации резервов
Такер Карлсон прокомментировал арест Павла Дурова во Франции
Новый игровой монитор Asus с частотой 480 Гц выйдет на рынок по конкурентной цене

Рекордно низкий уровень запасов риса был зафиксирован в Японии

В Японии столкнулись с дефицитом риса из-за плохого урожая
0:47
Экономика

В Японии наблюдается серьезный дефицит риса, основного продукта питания, сообщает ТАСС.

В Японии столкнулись с дефицитом риса из-за плохого урожая
Фото: Pixabay is licensed under public domain

Уровень запасов риса в стране опустился до рекордно низкого уровня за последние 25 лет.

Причин этому несколько:

  • Плохой урожай в 2023 году: Неблагоприятная погода, в том числе сильные дожди в мае и жара летом, повлияли на урожайность в ключевых регионах производства риса, таких как Ниигата и Акита.
  • Рост спроса: Восстановление ресторанного бизнеса после пандемии и увеличение количества туристов привели к значительному увеличению спроса на рис.

В результате многие супермаркеты столкнулись с нехваткой риса, а покупателям ограничили количество приобретаемого риса.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit "недостаёт", deficio "нищать, беднеть") — недостача; недостаточность чего-либо.

Пандеми́я (греч. πανδημία "весь народ") — высшая степень развития эпидемического процесса, исключительно сильная эпидемия, при которой заразная болезнь за сравнительно короткое время поражает значительную часть населения многих стран, иногда на разных континентах. Пандемия является наиболее опасной формой, то есть эпидемией, охватывающей подавляющую часть мира.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Когда ручной режим спасает: важные случаи использования "механики" в автоматах

Ручное переключение передач может стать вашим спасением в критических ситуациях, когда автоматическая коробка передач не справляется с задачей.

Как правильно использовать ручной режим в автоматической трансмиссии
Короткая тренировка для увеличения бицепсов
Увеличиваем бицепсы 3 упражнениями: эффективно и быстро
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: делайте побольше банок, это очень вкусно
Тушёная говядина с кабачками: готовить это блюдо несложно, а результат — шикарный
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Сводка с фронта: Киев стал отправлять в окопы операторов БПЛА, русские наступают южнее Суджи
Оладьи из кабачков с зеленью: их с удовольствием едят даже детки, которые не любят овощи
Восхитительная жареная щука: как приготовить рыбу с нежной и сочной текстурой
Восхитительная жареная щука: как приготовить рыбу с нежной и сочной текстурой
Последние материалы
Эффективное упражнение для красивого пресса
Microsoft представила белую версию Xbox Series X без дисковода за $450
Автоэксперт Хайцеэр предостерег от покупки автомобилей с большим пробегом
Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Лазерная эпиляция лица: особенности процедуры
Скидки или разорение: как турагентства теряют прибыль
Центральные банки России и Китая активно покупают золото для диверсификации резервов
Такер Карлсон прокомментировал арест Павла Дурова во Франции
Новый игровой монитор Asus с частотой 480 Гц выйдет на рынок по конкурентной цене
В Южной Африке большая часть богатства страны принадлежит 10% населения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.