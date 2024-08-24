Рекордно низкий уровень запасов риса был зафиксирован в Японии

В Японии столкнулись с дефицитом риса из-за плохого урожая

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Японии наблюдается серьезный дефицит риса, основного продукта питания, сообщает ТАСС.

Фото: Pixabay is licensed under public domain

Уровень запасов риса в стране опустился до рекордно низкого уровня за последние 25 лет.

Причин этому несколько:

Плохой урожай в 2023 году: Неблагоприятная погода, в том числе сильные дожди в мае и жара летом, повлияли на урожайность в ключевых регионах производства риса, таких как Ниигата и Акита.

Рост спроса: Восстановление ресторанного бизнеса после пандемии и увеличение количества туристов привели к значительному увеличению спроса на рис.

В результате многие супермаркеты столкнулись с нехваткой риса, а покупателям ограничили количество приобретаемого риса.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit "недостаёт", deficio "нищать, беднеть") — недостача; недостаточность чего-либо.

Пандеми́я (греч. πανδημία "весь народ") — высшая степень развития эпидемического процесса, исключительно сильная эпидемия, при которой заразная болезнь за сравнительно короткое время поражает значительную часть населения многих стран, иногда на разных континентах. Пандемия является наиболее опасной формой, то есть эпидемией, охватывающей подавляющую часть мира.

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