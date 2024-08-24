Россия увеличила золотые резервы более чем вдвое за десять лет

На фоне эскалации геополитической напряженности, усиления санкций и дискуссий о дедолларизации интерес к покупке золота растет. Россия и Китай лидируют по закупкам золота, сообщает Zero Hedge.
Центральные банки России и Китая покупают золото больше всех, поскольку страны стремятся диверсифицировать свои резервы.
На долю России и Китая приходится примерно пятая часть всего золота, добытого за всю историю человечества.
Страной с наибольшим количеством золота являются Соединенные Штаты — 8 133 тонны, стоимость которых составляет 579 миллиардов долларов.
Резервы России выросли с 1 035 тонн в 2013 году до 2 333 тонн в 2023 году. Резервы Китая выросли с 1 054 тонн до 2 235 тонн в 2023 году.
На третьем месте в рейтинге золотого запаса центральных банков находится Турция, которая увеличила свои резервы со 116 тонн в 2013 году до 540 тонн в 2023 году.
Дедолларизация — процесс замещения доллара США в межнациональных расчётах, активно происходящий в XXI веке.
Геополитика (географическая политика; др.-греч. γῆ — земля, πολιτική — государственные или общественные дела) — направление политической мысли, концепция о контроле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных объединений.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Ручное переключение передач может стать вашим спасением в критических ситуациях, когда автоматическая коробка передач не справляется с задачей.