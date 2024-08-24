Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективное упражнение для красивого пресса
Microsoft представила белую версию Xbox Series X без дисковода за $450
Автоэксперт Хайцеэр предостерег от покупки автомобилей с большим пробегом
Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Лазерная эпиляция лица: особенности процедуры
Скидки или разорение: как турагентства теряют прибыль
Такер Карлсон прокомментировал арест Павла Дурова во Франции
Новый игровой монитор Asus с частотой 480 Гц выйдет на рынок по конкурентной цене
В Южной Африке большая часть богатства страны принадлежит 10% населения

Россия увеличила золотые резервы более чем вдвое за десять лет

Центральные банки России и Китая активно покупают золото для диверсификации резервов
1:17
Экономика

На фоне эскалации геополитической напряженности, усиления санкций и дискуссий о дедолларизации интерес к покупке золота растет. Россия и Китай лидируют по закупкам золота, сообщает Zero Hedge.

Центральные банки России и Китая активно покупают золото для диверсификации резервов
Фото: wikimedia.org by Kotivalo, CC BY-SA 3.0

Центральные банки России и Китая покупают золото больше всех, поскольку страны стремятся диверсифицировать свои резервы.

На долю России и Китая приходится примерно пятая часть всего золота, добытого за всю историю человечества.

Страной с наибольшим количеством золота являются Соединенные Штаты — 8 133 тонны, стоимость которых составляет 579 миллиардов долларов.

Резервы России выросли с 1 035 тонн в 2013 году до 2 333 тонн в 2023 году. Резервы Китая выросли с 1 054 тонн до 2 235 тонн в 2023 году.

На третьем месте в рейтинге золотого запаса центральных банков находится Турция, которая увеличила свои резервы со 116 тонн в 2013 году до 540 тонн в 2023 году.

Уточнения

Дедолларизация — процесс замещения доллара США в межнациональных расчётах, активно происходящий в XXI веке.

Геополитика (географическая политика; др.-греч. γῆ — земля, πολιτική — государственные или общественные дела) — направление политической мысли, концепция о контроле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных объединений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Когда ручной режим спасает: важные случаи использования "механики" в автоматах

Ручное переключение передач может стать вашим спасением в критических ситуациях, когда автоматическая коробка передач не справляется с задачей.

Как правильно использовать ручной режим в автоматической трансмиссии
Короткая тренировка для увеличения бицепсов
Увеличиваем бицепсы 3 упражнениями: эффективно и быстро
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: делайте побольше банок, это очень вкусно
Тушёная говядина с кабачками: готовить это блюдо несложно, а результат — шикарный
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Сводка с фронта: Киев стал отправлять в окопы операторов БПЛА, русские наступают южнее Суджи
Оладьи из кабачков с зеленью: их с удовольствием едят даже детки, которые не любят овощи
Восхитительная жареная щука: как приготовить рыбу с нежной и сочной текстурой
Восхитительная жареная щука: как приготовить рыбу с нежной и сочной текстурой
Последние материалы
Такер Карлсон прокомментировал арест Павла Дурова во Франции
Новый игровой монитор Asus с частотой 480 Гц выйдет на рынок по конкурентной цене
В Южной Африке большая часть богатства страны принадлежит 10% населения
Эксперт о подорожании такси: роль дорогих авто и комиссий агрегаторов
Стилисты рассказали, почему лучше использовать собственный шампунь в отпуске
Как выбрать гель для душа для чувствительной кожи
Врач назвала упражнения для расслабления позвоночника
Черные дыры могут быть источником энергии для развитых цивилизаций
Пиво в маринаде для мягкого шашлыка: проверенный рецепт
Какие гели для душа лучше не использовать?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.