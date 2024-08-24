Россия увеличила золотые резервы более чем вдвое за десять лет

Центральные банки России и Китая активно покупают золото для диверсификации резервов

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне эскалации геополитической напряженности, усиления санкций и дискуссий о дедолларизации интерес к покупке золота растет. Россия и Китай лидируют по закупкам золота, сообщает Zero Hedge.

Фото: wikimedia.org by Kotivalo, CC BY-SA 3.0

Центральные банки России и Китая покупают золото больше всех, поскольку страны стремятся диверсифицировать свои резервы.

На долю России и Китая приходится примерно пятая часть всего золота, добытого за всю историю человечества.

Страной с наибольшим количеством золота являются Соединенные Штаты — 8 133 тонны, стоимость которых составляет 579 миллиардов долларов.

Резервы России выросли с 1 035 тонн в 2013 году до 2 333 тонн в 2023 году. Резервы Китая выросли с 1 054 тонн до 2 235 тонн в 2023 году.

На третьем месте в рейтинге золотого запаса центральных банков находится Турция, которая увеличила свои резервы со 116 тонн в 2013 году до 540 тонн в 2023 году.

Уточнения

Дедолларизация — процесс замещения доллара США в межнациональных расчётах, активно происходящий в XXI веке.

Геополитика (географическая политика; др.-греч. γῆ — земля, πολιτική — государственные или общественные дела) — направление политической мысли, концепция о контроле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных объединений.

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