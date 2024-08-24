В Южной Африке было зафиксировано самое неравномерное распределение богатства страны

Распределение богатства в мире очень неравномерно. Самый высокий уровень неравенства наблюдается в Южной Африке, где 10% населения владеют 80% богатства страны, сообщает Zero Hedge.
В Бразилии 10% самых богатых людей контролируют половину национального богатства.
В Швеции наблюдается высокая концентрация богатства. Страна имеет один из самых высоких показателей миллиардеров на душу населения.
В США, Германии, Швейцарии, Австрии, Южной Корее и Гонконге процент неравномерного распределения богатства несколько снизилось с 2008 года, так как средний класс рос быстрее, чем самые богатые слои общества.
В целом, неравномерное распределение богатства в мире остается серьезной проблемой, требующей внимания и решений.
Сре́дний класс — социальная группа населения, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей.
Национальное богатство — это совокупность накопленных материальных активов, нематериальных активов - созданных трудом всех предшествовавших поколений, принадлежащих стране или ее резидентам и находящихся на экономической территории данной страны и за ее пределами (национальное имущество), а также разведанных и вовлеченных в экономический оборот природных и других ресурсов.
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