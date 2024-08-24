Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт о подорожании такси: роль дорогих авто и комиссий агрегаторов
Стилисты рассказали, почему лучше использовать собственный шампунь в отпуске
Как выбрать гель для душа для чувствительной кожи
Врач назвала упражнения для расслабления позвоночника
Черные дыры могут быть источником энергии для развитых цивилизаций
Пиво в маринаде для мягкого шашлыка: проверенный рецепт
Какие гели для душа лучше не использовать?
Nature: обнаружены нейроны, отвечающие за обучение и запоминание предметов
И не забудьте помыть: как подготовить машину к осени?

В Южной Африке было зафиксировано самое неравномерное распределение богатства страны

В Южной Африке большая часть богатства страны принадлежит 10% населения
0:55
Экономика

Распределение богатства в мире очень неравномерно. Самый высокий уровень неравенства наблюдается в Южной Африке, где 10% населения владеют 80% богатства страны, сообщает Zero Hedge.

В Южной Африке большая часть богатства страны принадлежит 10% населения
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info

В Бразилии 10% самых богатых людей контролируют половину национального богатства.

В Швеции наблюдается высокая концентрация богатства. Страна имеет один из самых высоких показателей миллиардеров на душу населения.

В США, Германии, Швейцарии, Австрии, Южной Корее и Гонконге процент неравномерного распределения богатства несколько снизилось с 2008 года, так как средний класс рос быстрее, чем самые богатые слои общества.

В целом, неравномерное распределение богатства в мире остается серьезной проблемой, требующей внимания и решений.

Уточнения

Сре́дний класс — социальная группа населения, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей.

Национальное богатство — это совокупность накопленных материальных активов, нематериальных активов - созданных трудом всех предшествовавших поколений, принадлежащих стране или ее резидентам и находящихся на экономической территории данной страны и за ее пределами (национальное имущество), а также разведанных и вовлеченных в экономический оборот природных и других ресурсов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Когда ручной режим спасает: важные случаи использования "механики" в автоматах

Ручное переключение передач может стать вашим спасением в критических ситуациях, когда автоматическая коробка передач не справляется с задачей.

Как правильно использовать ручной режим в автоматической трансмиссии
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: отлично подойдёт к любым мясным блюдам
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: делайте побольше банок, это очень вкусно
Увеличиваем бицепсы 3 упражнениями: эффективно и быстро
Тушёная говядина с кабачками: готовить это блюдо несложно, а результат — шикарный
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Сводка с фронта: Киев стал отправлять в окопы операторов БПЛА, русские наступают южнее Суджи
Восхитительная жареная щука: как приготовить рыбу с нежной и сочной текстурой
Оладьи из кабачков с зеленью: их с удовольствием едят даже детки, которые не любят овощи
Оладьи из кабачков с зеленью: их с удовольствием едят даже детки, которые не любят овощи
Последние материалы
Как выбрать гель для душа для чувствительной кожи
Врач назвала упражнения для расслабления позвоночника
Черные дыры могут быть источником энергии для развитых цивилизаций
Пиво в маринаде для мягкого шашлыка: проверенный рецепт
Какие гели для душа лучше не использовать?
Nature: обнаружены нейроны, отвечающие за обучение и запоминание предметов
И не забудьте помыть: как подготовить машину к осени?
Секреты сбора урожая фасоли: когда правильно снимать плоды для разных целей
Как приготовить картофельные шарики по простому рецепту
Бананы на грани исчезновения из-за смертельного заболевания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.