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Китай и США устремились восстановить железные дороги в Африке

США и Китай инвестируют в восстановление железных дорог в Африке
2:12
Экономика

Южная Африка внезапно оказалась в центре внимания благодаря своим железнодорожным магистралям, которые начали привлекать миллиардные инвестиции со всего мира, что связано с растущей необходимостью обеспечить поставки меди, критически важной для перехода на альтернативные источники энергии, сообщает Bloomberg.

США и Китай инвестируют в восстановление железных дорог в Африке
Фото: commons.wikimedia.org by Are you oki, CC BY-SA 4.0

От Анголы на западном побережье до Танзании на востоке, правительства и инвесторы стремятся возродить железные дороги, которые долгие годы находились в упадке, и построить новые. Главный спрос на грузоперевозки исходит от Центральной Африки, особенно от медного пояса, который делят Замбия и Демократическая Республика Конго.

Ситуация усугубляется тем, что маршруты из Конго перегружены автомобильными пробками, а страна уже опередила Перу, став вторым по величине поставщиком меди в мире, которая используется в производстве электромобилей и центрах обработки данных для искусственного интеллекта. Взамен замбийское правительство планирует догнать северного соседа, подписав соглашение с Китаем о ремонте железнодорожной линии на сумму в миллиард долларов.

Спрос на модернизацию железных дорог очевиден — на ежегодной конференции Ассоциации железных дорог Южной Африки в Йоханнесбурге присутствие участников увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом. Уже сейчас США поддержали железнодорожный маршрут от Конго до ангольского порта, инвестировав $553 миллиона в развитие инфраструктуры. В то же время, Южноафриканская государственная компания Transnet SOC Ltd. получила заем на $1 миллиард от Африканского банка развития для восстановления своих железнодорожных сетей.

Несмотря на огромный интерес, привлечь инвестиции для восстановления старых и строительства новых линий непросто. Многие проекты остаются в состоянии стагнации десятилетиями. Однако с ростом мирового спроса на критически важные материалы железнодорожные линии Африки играют все более значимую роль в мировой экономике.

Уточнения

Ю́жная А́фрика — регион, занимающий южную часть Африканского континента. Часто северной границей Южной Африки считают реки Кунене и Замбези: это значит, что в регион входят все пять стран, относящихся к Южной Африке (по классификации ООН), а также Зимбабве и южная часть Мозамбика.

Медь (химический символ — Cu, от лат. Cuprum) — химический элемент 11-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 29. В виде простого вещества медь — это пластичный переходный металл золотисто-розового цвета (розового цвета при отсутствии оксидной плёнки).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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