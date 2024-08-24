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5G сеть под угрозой: Telekom Malaysia не смогла утвердить сделку на $53,3 млн

Малайзия готовится к тендеру на вторую 5G сеть
1:46
Экономика

В Малайзии отменили крупную сделку по продаже акций компании Telekom Malaysia в проекте создания единой 5G сети, сообщает Bloomberg.

Малайзия готовится к тендеру на вторую 5G сеть
Фото: Flickr by Christoph Scholz, CC BY-SA 2.0

Digital Nasional Bhd. (DNB), единственный оператор 5G в стране, заявил, что расторгает сделку на 233 миллиона ринггитов ($53,3 миллиона) после того, как Telekom Malaysia не смогла получить одобрение акционеров до установленного срока 21 августа. Telekom Malaysia запросила продление сроков до конца декабря, ссылаясь на необходимость провести внеочередное собрание акционеров, поскольку сделка была связана с партнерами компании. Однако DNB отказалась продлевать сроки и расторгла соглашение 23 августа.

Тем не менее, Telekom Malaysia подтвердила, что продолжает предоставлять свои услуги на условиях существующего контракта с DNB. Стоит отметить, что крупнейшим акционером DNB и косвенно Telekom Malaysia является Министерство финансов Малайзии.

После отмены сделки, контроль над 5G сетью в Малайзии был перераспределен между четырьмя мобильными операторами: YTL Power International Bhd., U Mobile Sdn., Maxis Bhd. и CelcomDigi Bhd., каждый из которых теперь владеет 16,3% акций, а оставшаяся часть остается под контролем Министерства финансов. Правительство ранее заявило о планах начать тендер на создание второй 5G сети, поскольку покрытие сети DNB достигло 80% населенных районов.

Уточнения

Мала́йзия — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем.

5G (от англ. fifth generation — «пятое поколение») — пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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