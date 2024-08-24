Как не переплатить за iPhone: лучшие советы от эксперта

Эксперт назвала лучшее время для покупки смартфонов

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Покупка смартфонов, особенно от бренда Apple, наиболее выгодна во время крупных распродаж, таких как "Черная пятница" в ноябре, сообщает руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Это время стало не только популярным, но и традиционным для таких покупок, особенно для тех, кто предпочитает прошлогодние модели iPhone, а не гонится за новейшими выпусками.

Голицына отмечает, что Apple выпускает новые модели раз в год, традиционно в сентябре, после чего предыдущие версии существенно дешевеют. Оптимальное время для покупки таких устройств — октябрь и ноябрь. Экономическая ситуация и колебания курса валют также могут повлиять на стоимость смартфонов, так как многие комплектующие импортируются, что делает цены чувствительными к изменению курса доллара. В связи с этим, перед покупкой рекомендуется отслеживать финансовые новости, сообщает РИА Новости.

Также Голицына советует не пренебрегать программами trade-in, которые позволяют снизить затраты на новый телефон, сдав старый смартфон в счет стоимости нового, что особенно выгодно, если старое устройство в хорошем состоянии.

Уточнения

Apple — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента.

Чёрная пятница (англ Black Friday) — пятница после Дня благодарения в США. С неё начинается традиционный рождественский сезон распродаж.

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