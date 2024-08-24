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Эти 5 шагов помогут сократить расходы на ЖКХ уже в следующем месяце

Как сэкономить на ЖКХ: простые советы
1:28
Экономика

Расходы на жилищно-коммунальные услуги могут значительно ударить по семейному бюджету, но есть несколько способов, как уменьшить эти затраты и сохранить деньги.

Как сэкономить на ЖКХ: простые советы
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info

Один из самых эффективных способов сократить расходы — оптимизировать потребление энергии. Установите энергосберегающие лампочки, используйте устройства с высоким классом энергоэффективности и не забывайте выключать электроприборы, когда они не используются.

Проверьте состояние окон и дверей на наличие щелей, которые могут быть источником потерь тепла. Установите термостаты, чтобы поддерживать комфортную, но не чрезмерно высокую температуру. Регулируйте отопление в зависимости от времени суток и потребностей.

Установите водосберегающие насадки на краны и душ, а также следите за состоянием сантехники, чтобы избежать утечек. Простые изменения в привычках, такие как более короткие душевые процедуры, также помогут уменьшить потребление воды.

Разделяйте мусор и утилизируйте его правильно. Это не только снизит расходы на вывоз отходов, но и поможет сэкономить на возможных штрафах за нарушение правил утилизации.

Регулярно проверяйте свои счета за ЖКХ, чтобы убедиться в отсутствии ошибок и необоснованных начислений. Сравнивайте тарифы разных поставщиков услуг и, при возможности, выбирайте более выгодные предложения.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей. ЖКХ включает в себя также объекты социальной инфраструктуры для обслуживания жителей.

Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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