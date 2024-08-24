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Обещания vs реальность: Starbucks уличили в лицемерии

Starbucks нарушает экологические обещания
0:43
Экономика

Экоактивисты и пользователи соцсетей раскритиковали Starbucks за лицемерие после новости о том, что новый глава Брайан Никкол будет пользоваться корпоративным самолётом для поездок между Калифорнией и штаб-квартирой в Сиэтле.

Starbucks нарушает экологические обещания
Фото: flickr.com by Richard Allaway, CC BY 2.0

CNBC сообщила, что компания потратит $250 тыс. в год на эти перелеты и откроет удалённый офис в Калифорнии.

Greenpeace и пользователи соцсетей осудили это решение, назвав его противоречащим экологическим инициативам Starbucks, которые компания ранее озвучила, включая планы по снижению углеродных выбросов и отказу от одноразовых стаканчиков к 2025 году.

Уточнения

Starbucks Corporation, «Ста́рбакс» — американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен. Основана в Сиэтле (штат Вашингтон) в 1971 году. На сентябрь 2020 года сеть Starbucks объединяла свыше 32 тысяч торговых точек в 75 странах мира (из них 8 тысяч работают в США).

Лицеме́рие — моральное качество, состоящее в том, что заведомо неправильным поступкам (совершаемым ради эгоистических интересов, по низменным мотивам и во имя антигуманных целей) приписывается псевдоморальный смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивые цели.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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