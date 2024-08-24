Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Science Advances: почему будущее береговых линий зависит от Антарктиды
Доля ипотеки в общей выдаче кредитов в России снизилась вдвое
Как правильно хранить разные виды сыра
Идеальная подкормка для перца в теплице: рекордный урожай обеспечен
Фитнес-тренер назвал противопоказания к приседаниям
The Conversation: колебание уровня сахара является причиной тревожности и депрессии
Как определить, что вы выпиваете достаточное количество воды?
Зарплаты барменов и официантов в России резко выросли
Советы, как очистить лоток стиральной машины

Скрытые способы экономии на авто: уменьшить расходы можно вдвое

Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
1:14
Экономика

Экономия на автомобиле — важный аспект для многих владельцев, стремящихся сократить расходы. Вот несколько эффективных способов снизить затраты.

Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Фото: Wikipedia by James086, CC BY-SA 4.0

Своевременное обслуживание. Регулярное техобслуживание помогает предотвратить дорогостоящие поломки. Следите за заменой масла, проверяйте состояние фильтров и шин, а также следуйте рекомендациям производителя.

Правильный выбор топлива. Использование рекомендованного типа топлива может улучшить эффективность работы двигателя и снизить расход топлива.

Оптимизация стиля вождения. Спокойное и плавное управление автомобилем снижает расход топлива. Избегайте резких ускорений и торможений, а также поддерживайте оптимальную скорость на дороге.

Контроль давления в шинах. Неправильное давление в шинах увеличивает расход топлива и сокращает срок службы шин. Регулярно проверяйте и поддерживайте рекомендованное давление.

Экономия на страховании. Сравните предложения различных страховых компаний и выберите наиболее выгодный вариант. Также обратите внимание на возможности получения скидок за безаварийное вождение.

Уточнения

Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В США прогнозируют рост производства в Росси самого опасного истребителя

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.

В США прогнозируют наращивание производства самого опасного истребителя ВС РФ
Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам
Лёгкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли
Куриная печень, тушённая в сметане с лучком: безумно вкусно с пюре, макаронами или рисом
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Фигуристка Трусова рассказала о церемонии бракосочетания
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Последние материалы
Как правильно хранить разные виды сыра
Идеальная подкормка для перца в теплице: рекордный урожай обеспечен
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
The Conversation: колебание уровня сахара является причиной тревожности и депрессии
Фитнес-тренер назвал противопоказания к приседаниям
Как определить, что вы выпиваете достаточное количество воды?
Зарплаты барменов и официантов в России резко выросли
Советы, как очистить лоток стиральной машины
Как понять, что ваша собака вам благодарна
Аналитики "МТС Банка" рассказали, какие "рекорды" по штрафам ставят российские автовладельцы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.