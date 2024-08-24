Удивительные цифры: сколько зарабатывают бармены и официанты в России

Зарплаты барменов и официантов в России резко выросли

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам июля средняя заработная плата барменов в России увеличилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигла 44,6 тыс. рублей, как сообщает "РБК Вино" на основе данных исследования сервиса "Авито Работа".

Фото: flickr.com by Вуонг Тран, CC BY 2.0

Зарплаты в сфере ресторанного бизнеса продемонстрировали значительный рост. Среднее предложение для официантов возросло на 24%, составив 50 тыс. рублей, в то время как зарплаты бариста увеличились на 27%, достигнув 38,2 тыс. рублей по сравнению с прошлым июлем.

Зарплаты в гостинично-ресторанной отрасли выросли на около 21% за год, составив в среднем 45,7 тыс. рублей в месяц при полном рабочем графике.

Уточнения

Бари́ста (итал. barista — буквально «человек, работающий за барной стойкой», бармен, буфетчик) — кофевар, специалист по приготовлению кофе (в основном именно эспрессо), умеющий правильно приготовить кофе (в том числе с использованием искусства латте-арт) или напитки на его основе и подать посетителю. Другими словами, это человек, выполняющий функции бармена, но работающий не с алкоголем и коктейлями, а с кофе или напитками на основе кофе.

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