Приятный бонус: российские семьи с детьми получат новую ежегодную выплату

С 2026 года семьи, в которых воспитываются двое и более детей и чей доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов, смогут ежегодно получать семейную налоговую выплату.
Об этом сообщила младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк.
По информации Осаволюк, право на данную выплату будут иметь работающие родители в семьях с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе.
Этот показатель будет рассчитываться путем деления одной двенадцатой суммы всех доходов, полученных за предыдущий год, на количество членов семьи, уточняет РИА Новости.
Семьи смогут вернуть часть уплаченных в предыдущем году налогов в размере семи процентов от суммы доходов, при этом ставка НДФЛ для них составит шесть процентов вместо обычных 13.
Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.
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