Приятный бонус: российские семьи с детьми получат новую ежегодную выплату

Российские семьи получат налоговые льготы с 2026 года

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2026 года семьи, в которых воспитываются двое и более детей и чей доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов, смогут ежегодно получать семейную налоговую выплату.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Об этом сообщила младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк.

По информации Осаволюк, право на данную выплату будут иметь работающие родители в семьях с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе.

Этот показатель будет рассчитываться путем деления одной двенадцатой суммы всех доходов, полученных за предыдущий год, на количество членов семьи, уточняет РИА Новости.

Семьи смогут вернуть часть уплаченных в предыдущем году налогов в размере семи процентов от суммы доходов, при этом ставка НДФЛ для них составит шесть процентов вместо обычных 13.

Уточнения

Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.

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