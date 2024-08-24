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Золотая жила: Китай и Индия никогда не откажутся от российской нефти

Эксперт: Индия и Китай не откажутся от российской нефти
0:54
Экономика

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович выразил мнение, что Китай и Индия будут продолжать закупать российскую нефть в течение длительного времени.

Эксперт: Индия и Китай не откажутся от российской нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Как сообщают "Известия", Митрахович отметил, что Индия приобретает нефть из России по сниженной цене, что позволяет стране не только удовлетворять собственные потребности, но и перерабатывать сырье для последующей продажи на международных рынках, получая от этого значительную выгоду.

Учитывая рост населения и увеличение спроса на топливо, Индия продолжит оставаться важным рынком для российской нефти. Кроме того, Митрахович считает, что как Китай, так и Индия останутся одними из крупнейших покупателей российской нефти на десятилетия вперед.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия. Является ископаемым топливом (каустобиолитом). На протяжении XX века и в XXI веке нефть является одним из важнейших полезных ископаемых.

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии.

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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