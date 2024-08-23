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Никто не верил, что это возможно: как быстро накопить на квартиру

Как накопить на квартиру: советы
1:14
Экономика

Накопление на квартиру — задача, требующая терпения, дисциплины и планирования. Вот несколько шагов, которые помогут достичь этой цели.

Как накопить на квартиру: советы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Определите цель и сроки. Начните с того, чтобы определить стоимость квартиры, которую вы хотите приобрести. Установите реальный срок, за который вы планируете накопить нужную сумму.

Создайте бюджет. Оцените свои доходы и расходы. Определите, сколько денег вы можете откладывать каждый месяц. Исключите ненужные траты и направьте сэкономленные средства на накопления.

Откройте накопительный счет. Откройте специальный счет в банке для накопления. Это поможет вам избежать соблазна потратить деньги на другие нужды.

Инвестируйте. Если у вас есть возможность, инвестируйте часть накопленных средств в надежные финансовые инструменты, такие как облигации или депозиты. Это поможет вам ускорить процесс накопления за счет процентов.

Избегайте долгов. Постарайтесь минимизировать или полностью избежать новых долгов во время накопления. Кредиты и кредитные карты могут замедлить ваш прогресс.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Облига́ция (лат. obligatio — обязательство; в некоторых контекстах также бонд, нота, от англ. bond, note) — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента). Также облигация может давать право держателю получать разовый или периодический доход в виде процента от её номинальной стоимости (в том числе в форме купона).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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