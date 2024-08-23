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Предупреждение! Мошенники научились красть деньги через родительские чаты

Мошенники используют родительские чаты для кражи данных
0:42
Экономика

Роскачество предупреждает, что мошенники начали использовать родительские чаты школьников в Telegram и "ВКонтакте" для обмана россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Мошенники используют родительские чаты для кражи данных
Фото: flickr.com by David Whelan, PDM

Злоумышленники публикуют в этих группах ссылки, обещающие возможность подачи заявки на получение выплат к новому учебному году.

При переходе по ссылке пользователю предлагается ввести данные своей банковской карты и номер телефона, что позволяет мошенникам получить доступ к онлайн-банку и вывести деньги со счета.

В Госдуме отметили, что в 2024 году на федеральном уровне не предусмотрены единовременные выплаты к началу учебного года.

Уточнения

Автоно́мная некомме́рческая организа́ция «Росси́йская систе́ма ка́чества» (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. Правовой статус Государственной думы определён в главе 5 Конституции России.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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