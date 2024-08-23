Новые иностранные бренды завоевывают российский рынок: данные за 2024 год

В 2024 году на российском рынке появились 18 новых иностранных брендов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные CORE.XP.
Большинство компаний выбирают для своих первых монобрендовых магазинов торговые площади от 20 до 900 квадратных метров. В среднем, в этом году площадь открываемых магазинов составляет 215 квадратных метров, отмечает издание.
Москва лидирует по числу новых иностранных брендов, на нее приходится 72% открытых магазинов. Санкт-Петербург занимает второе место с долей в 17%, а остальные города России — 11%.
Эксперты прогнозируют, что до конца года в стране появится еще 10 иностранных брендов.
Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.
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Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки, что привело к убыткам на сумму 552 миллиона рублей.