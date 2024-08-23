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Новые иностранные бренды завоевывают российский рынок: данные за 2024 год

На российском рынке появилось 18 новых иностранных брендов в 2024 году
0:50
Экономика

В 2024 году на российском рынке появились 18 новых иностранных брендов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные CORE.XP.

На российском рынке появилось 18 новых иностранных брендов в 2024 году
Фото: flickr.com by Gennady Grachev from Moscow, Russia, CC BY 2.0

Большинство компаний выбирают для своих первых монобрендовых магазинов торговые площади от 20 до 900 квадратных метров. В среднем, в этом году площадь открываемых магазинов составляет 215 квадратных метров, отмечает издание.

Москва лидирует по числу новых иностранных брендов, на нее приходится 72% открытых магазинов. Санкт-Петербург занимает второе место с долей в 17%, а остальные города России — 11%.

Эксперты прогнозируют, что до конца года в стране появится еще 10 иностранных брендов.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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