Медведев назвал главную задачу российского бюджета: ставка на безопасность

Медведев: обороноспособность станет ключевым направлением бюджета РФ

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основной целью при составлении федерального бюджета России на предстоящие три года является укрепление обороноспособности страны. Об этом заявил председатель фракции "Единая Россия" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии, сообщает ТАСС.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Медведев отметил, что подготовка важнейшего финансового документа происходит в условиях, которые продолжают усложняться. Несмотря на это, Россия сохраняет свои ключевые приоритеты, подчеркнул он.

По словам председателя партии, первостепенной задачей для страны остается обеспечение своей обороны и безопасности. При этом особое внимание необходимо уделить предоставлению социальных гарантий военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и их семьям, добавил Медведев.

Уточнения

Дми́трий Анато́льевич Медве́дев (род. 14 сентября 1965[…], Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации с 26 декабря 2022 года. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации с 16 января 2020 года. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года.

Всеросси́йская полити́ческая па́ртия «Еди́ная Росси́я» (сокращённо ЕдРо или ЕР) — российская политическая партия, крупнейшая политическая партия Российской Федерации, «партия власти». Образована 1 декабря 2001 года в форме объединения движения «Единство» («Медведь», сокр. МЕжрегиональное ДВижение ЕДинство), избирательных блоков «Отечество — Вся Россия» и «Наш дом — Россия».

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