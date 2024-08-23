Российские алмазы поплывут в Америку: США сняли запрет на ввоз

США смягчили запрет на импорт российских алмазов

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

США одобрили ввоз определённых категорий российских алмазов до 1 сентября 2025 года. Эта информация была опубликована на сайте министерства финансов США.

Фото: Wikipedia by Fatimazt, CC BY-SA 4.0

Ранее стало известно, что США фактически ослабляют самые строгие меры, которые были приняты странами G7 в отношении импорта российских алмазов.

Запрет на ввоз алмазов из России, установленный странами G7, начал действовать с 1 января 2024 года. США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония договорились прекратить импорт российских природных непромышленных алмазов, а также искусственных алмазов и ювелирных изделий с их содержанием.

С 1 марта вступил в силу запрет на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах, введённый США, ЕС и странами G7.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. «неподдающийся», через араб. ألماس‎ [’almās] и в др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый») — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

Больша́я семёрка (англ. Group of Seven — «Гру́ппа семи́», G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

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