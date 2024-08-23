Почему стоимость электроэнергии для Украины достигла пика

Каковы причины роста цен на импортную электроэнергию для Украины: анализ ситуации на рынке энергоресурсов

На аукционе в Словакии стоимость импортированной электроэнергии для Украины в субботу достигла максимальных 400 евро за МВт-час, передает издание EADaily.

Фото: sepsas.sk is licensed under free more info

Украинским предприятиям пришлось заплатить эту сумму за импорт электроэнергии в пиковые часы дня. Согласно данным специализированного украинского Телеграм-канала ТОК, цена на импорт электроэнергии из Словакии в период с 12.00 до 14.00 24 августа составит 400 евро за МВт-час из-за ограничения пропускных мощностей. Ожидается, что эти ограничения будут действовать с 9.00 до 16.00, и цена на импорт электроэнергии будет выше 120 евро за МВт-час, с пиковыми значениями до 400 евро за МВт-час в течение двух часов.

Возможно, такая ситуация связана с жаркой погодой и высоким потреблением электроэнергии в Евросоюзе. Украина активно импортирует электроэнергию из различных стран, но из-за недостатка мощности в июле возникли отключения электроэнергии на всей территории страны. После потери части мощности из-за ответных ударов российской армии украинские власти приняли решение о переводе мобильных операторов на автономный режим работы для предотвращения отключений зимой из-за недостатка мощности.

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона. Общим для всех аукционов принципом является принцип состязательности между потенциальными покупателями. В процессе состязания между покупателями за право приобрести товар выявляется победитель аукциона. Победителем аукциона признаётся лицо, выигравшее аукцион в соответствии с его правилами. В этом случае объект приобретается победителем аукциона.

Пик — фаза какого-либо цикла, характеризующаяся наивысшим значением основного показателя; ср. максимум.

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.